Долар завершує найкращий тиждень за майже три роки на тлі нових мит Трампа

Долар наближається до завершення найкращого тижня за майже три роки проти основних валют, зберігаючи імпульс у п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові тарифи на десятки торгових партнерів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Долар також виріс завдяки не митним факторам. При цьому єна опустилася до чотиримісячного мінімуму, продовживши різке падіння з четверга після того, як Банк Японії заявив, що не має наміру поспішати з підвищенням процентних ставок.

Індекс долара США, який вимірює валюту проти кошика з шести основних валют, включно з євро, єною, швейцарським франком і канадським доларом, має зрости на 2,5% цього тижня - найкраща тижнева динаміка з 3,1% зростання у вересні 2022 року.

У п'ятницю індекс зріс на 0,1% до 100,14, що є найвищим рівнем з 29 травня.

Деякі країни зазнали значних втрат через нові тарифи, що вплинуло на їхні валюти.

Канада отримала ставку 35% замість попередньо загрозливих 25%, що призвело до падіння канадського долара на 0,12% до C$1,3872, найнижчого рівня з 22 травня проти долара США.

Швейцарський франк ослаб до 0,8120 за долар після того, як Трамп встановив 39% мито на імпорт зі Швейцарії, збільшивши ставку з 31%, яку він раніше пропонував.

Євро залишався біля майже двомісячного мінімуму на рівні $1,1412, оскільки продовжує важити укладена торговельна угода з Вашингтоном. Це було недалеко від мінімуму середи $1,1401, рівня, який не спостерігався з 10 червня.