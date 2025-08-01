Доллар завершает лучшую неделю за почти три года на фоне новых пошлин Трампа

Доллар приближается к завершению лучшей недели за почти три года против основных валют, сохраняя импульс в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на десятки торговых партнеров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Доллар также вырос благодаря не таможенным факторам. При этом иена опустилась до четырехмесячного минимума, продолжив резкое падение с четверга после того, как Банк Японии заявил, что не намерен спешить с повышением процентных ставок.

Индекс доллара США, который измеряет валюту против корзины из шести основных валют, включая евро, иена, швейцарский франк и канадский доллар, должен вырасти на 2,5% на этой неделе - лучшая недельная динамика с 3,1% роста в сентябре 2022 года.

В пятницу индекс вырос на 0,1% до 100,14, что является самым высоким уровнем с 29 мая.

Некоторые страны понесли значительные потери из-за новых тарифов, что повлияло на их валюты.

Канада получила ставку 35% вместо предварительно угрожаемых 25%, что привело к падению канадского доллара на 0,12% до C$1,3872, самого низкого уровня с 22 мая против доллара США.

Швейцарский франк ослаб до 0,8120 за доллар после того, как Трамп установил 39% пошлину на импорт из Швейцарии, увеличив ставку с 31%, которую он ранее предлагал.

Евро оставался возле почти двухмесячного минимума на уровне $1,1412, поскольку продолжает весить заключенное торговое соглашение с Вашингтоном. Это было недалеко от минимума среды $1,1401, уровня, который не наблюдался с 10 июня.