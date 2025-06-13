Удар Ізраїлю по Ірану став випробуванням для статусу долара як "тихої гавані"

На тлі тиску з усіх боків і ознак ослаблення домінування долара як глобальної валюти, його традиційна роль як "тихої гавані" наразі опиняється під серйозним випробуванням - особливо після ескалації між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

На відміну від звичної реакції ринку, долар спочатку впав після новин про авіаудари Ізраїлю по іранських цілях, перш ніж відновитися і зміцнитися щодо більшості провідних валют.

Ймовірно, сприяло цьому й те, що США залишаються найбільшим виробником нафти у світі - на тлі зростання цін на нафту (ф'ючерси WTI підскочили на 10%).

Однак індекс долара за версією Bloomberg у четвер опустився до найнижчого рівня за три роки через побоювання щодо нових мит і погіршення економічних перспектив США. Популярна стратегія "продавати Америку" - яка завдала удару по акціях, держоблігаціях та інших активах - поставила під сумнів роль долара як безпечної валюти.

Аналітик компанії Vantage Markets у Мельбурні Хебе Чен пояснює: "Статус "тихої гавані" - як у долара або ієни - тримається на трьох опорах: економічній стабільності, ліквідності та довірі. А нинішнє ослаблення долара цього року оголює тріщини за всіма трьома напрямками".

Цього року індекс долара Bloomberg уже впав приблизно на 8% на тлі ініціатив президента Дональда Трампа щодо перегляду глобальної торговельної політики, які підірвали довіру інвесторів до економічного зростання США.

Родріго Катріл, стратег із National Australia Bank у Сіднеї, зазначив: "Одне з важливих питань наразі - чи не втрачає долар свої "захисні" властивості через торговельну політику США, безвідповідальну фіскальну політику та підрив довіри до верховенства права". Також, у світлі ударів Ізраїлю, він додав: "Складається враження, що США поступово відходять від ролі геополітичного лідера, відкриваючи простір для інших гравців".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка "не брала участі" в атаках Ізраїлю, але попередив Іран не намагатися мститися, атакуючи американські інтереси або персонал.

У п'ятницю в Азії індекс долара підріс на 0,4%, ієна коливалася, швейцарський франк додав 0,1%. Золото, яке у квітні сягнуло рекордного рівня, зросло ще на 1,7%, а прибутковість американських облігацій трохи знизилася (тобто їхня ціна зросла).

Нагадаємо:

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав "превентивного удару", націленого на підрив ядерної програми та проти військових об'єктів Ірану.

Ціни на нафту злетіли на 13% після того, як Ізраїль завдав ударів по Ірану.

Фондові ринки Азії обвалилися, а ф'ючерси на Волл-стріт пішли вниз після того, як Ізраїль завдав військового удару по Ірану.