Долар іде до найгіршого дня за місяць через падіння цін на нафту

Долар прямує до найгіршого дня більш ніж за місяць, оскільки надії на відновлення судноплавства через ключовий нафтовий маршрут підштовхнули ціни на нафту вниз.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Індекс Bloomberg Dollar Spot у понеділок знизився від свого найвищого рівня цього року, втративши 0,6% — це найбільше денне падіння з 9 лютого.

Американська нафта опустилася нижче 100 доларів за барель на тлі того, що президент США Дональд Трамп посилює тиск на країни, аби допомогти відновити рух через Ормузьку протоку — життєво важливий морський шлях, що з'єднує Перську затоку зі світовими ринками.

"Нафтовий ринок і далі задає тон на валютному ринку, і Brent тут дещо послабилася, оскільки ми виходимо з вихідних із помірним оптимізмом щодо перспектив проходу через Ормузьку протоку", — сказав валютний стратег Bank of America Corp. Алекс Коен. "Схоже, долар зараз дещо консолідується після того, як завершив минулий тиждень на сильній ноті".

За словами деяких аналітиків, від початку ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого ціни на енергоносії та долар рухаються синхронно, що перетворило американську валюту на "нафтову валюту".

Частково це пояснюється статусом США як найбільшого у світі виробника нафти, а також роллю долара як головної валюти у світовій торгівлі нафтою.

Нагадаємо:

Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель, а золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.

Ціна на російську нафту Urals на індійському ринку зросла до 98,93 дол. за барель – її знижка відносно Brent тепер становить усього 4,8 дол, що є найнижчим показником за чотири місяці.