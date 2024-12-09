Приватний банк приєднався до державної іпотечної програми "єОселя"

Приватний банк "Радабанк" уклав генеральну угоду та договори про співпрацю з "Українською фінансовою житловою компанією" (Укрфінжитло) та став учасником державної програми пільгової іпотеки "єОселя".

Про це повідомляє пресслужба Укрфінжитла.

Зазначається, що наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку Дія.

У межахї "єОселі" в "Радабанку" українці зможуть придбати готове житло.

"Із входом у програму "єОселя" ми продовжуємо курс на співпрацю з державою в межах підтримки бізнесу і населення", – прокоментував голова правління Радабанку Андрій Григель.

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Нагадаємо:

Оформити кредит по "єОселі" можливо в 11 банках-партнерах: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, SENSE BANK, Банк Кредит Дніпро, МТБ БАНК, ТАСКОМБАНК, BISBANK та РАДАБАНК.