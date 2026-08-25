Держбанки готуються до приватизації: що визначатиме їхню привабливість для інвесторів

У 2027 році приватизація окремих державних банків може перейти у практичну площину: держава планує скорочувати свою частку в банківському секторі та залучати до капіталу фінустанов стратегічних інвесторів.

Одним із банків, для якого передбачене залучення приватного капіталу, є UGB (Укргазбанк). На цьому тлі актуальним стає питання не лише потенційної вартості банку, а й того, за якими критеріями стратегічний інвестор оцінюватиме актив перед входженням у його капітал.

Прибутковість - лише один із них. Під час комплексної перевірки інвестори аналізують якість кредитного портфеля, рівень непрацюючих кредитів та активів (NPL/NPA), достатність резервів, юридичні та регуляторні ризики. Окремо оцінюються корпоративне управління, комплаєнс, ризик-менеджмент та прозорість фінансової звітності.

Тому одним із факторів, який може впливати на інвестиційну привабливість банку, є стан його проблемних активів та ефективність роботи з ними.

Для потенційного інвестора важливий не лише обсяг NPL у балансі, а й здатність банку його скорочувати. Для цього банки можуть використовувати реструктуризацію, судове та позасудове стягнення, реалізацію заставного майна, продаж прав вимоги, відкриті торги та інші передбачені законодавством механізми.

Як наголошують в UGB, за 2023 - перше півріччя 2026 року провели врегулювання непрацюючих активів на суму 8,4 млрд грн, або 67% від їх обсягу на початок 2023 року. Одним із великих кейсів 2026 року стало врегулювання проблемної заборгованості ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД". У травні UGB забезпечив повернення понад 1,14 млрд грн заборгованості компанії. Для врегулювання банк, зокрема, застосував механізм суброгації.

Цей випадок показує практичний зв'язок між роботою з окремим проблемним позичальником і показниками, які згодом аналізуватиме потенційний інвестор: повернення коштів, скорочення проблемних активів та зниження ризиків на балансі.

"Для стратегічного інвестора важливий не тільки фінансовий результат банку на конкретну дату. Він оцінює якість активів, прозорість балансу, юридичні ризики, корпоративне управління та те, наскільки ефективно банк здатний управляти проблемною заборгованістю. Тому робота з історичними проблемними активами - один з елементів підвищення інвестиційної привабливості банку", - наголошують у пресслужбі Банку.

Очищення балансу при цьому не означає лише списання або продаж проблемних кредитів. Частина заборгованості може бути реструктуризована та повернута до обслуговування, за іншими активами банк може стягнути забезпечення або продати право вимоги. Ключовим для оцінки є економічний результат такої роботи та зменшення ризику для банку.

Окремий блок перевірки майбутнього інвестора стосуватиметься корпоративного управління. Для державного банку значення матимуть робота наглядової ради, розмежування функцій акціонера та менеджменту, незалежність функцій ризик-менеджменту і комплаєнсу, якість внутрішніх процедур.

Фактично потенційний покупець оцінюватиме не тільки те, скільки банк заробляє сьогодні, а й наскільки прогнозованою буде його робота після зміни структури власності.

Тому наступний рік для банків, які можуть бути залучені до приватизаційних процесів, буде не лише періодом пошуку потенційних інвесторів. Не менш важливою стане підготовка самих активів до угод - від роботи з проблемною заборгованістю до корпоративного управління та прозорості балансу.

У випадку UGB ця робота вже триває. І її результати можуть стати одним із факторів, від яких залежатимуть інтерес стратегічних інвесторів та майбутня оцінка банку.

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