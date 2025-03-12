Приватбанк перерахував державі рекордні податки з прибутку

Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн - рекордну суму податків фінустанови за 2024 рік.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

"Приватбанк перерахував до державного бюджету 41 млрд грн податку на прибуток за 2024 рік, проти 26,7 млрд грн у минулому році", - йдеться у повідомленні.

У фінустанові нагадали, що прибуток Приватбанку до оподаткування у 2024 році становив 81 мільярд гривень.

Окрім того, Приватбанк сплатив майже 3 млрд грн інших видів податків.

Нагадаємо:

Приватбанк завершив 2024 рік із прибутком понад 40 млрд грн, що стало найвищим показником в історії банку