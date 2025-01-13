Держава шукає управителів для квартир та домівки Медведчука

Три квартири, житловий та нежитловий будинки, а також земельна ділянка, що належала куму Путіна Віктору Медведчуку опублікували на Prozorro.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Арештовані активи оцінили у 148,6 мільйона гривень. Серед арештованих обʼєктів нерухомості, переданих в управління АРМА:

Житловий будинок, загальною площею 731, 6 кв. м. та земельна ділянка загальною площею 0,0775 га. на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Нежитловий будинок, загальною площею 877,9 кв. м у Шевченківському районі м. Києва.

Квартира, загальною площею 98,7 кв. м, у Деснянському районі м. Києва.

2 квартири, загальною площею 51,2 кв. м, та 69,1 кв. м. в Оболонському районі м. Києва.

Конкурс на відбір управителя проводитиметься через систему публічних закупівель Prozorro.

Попри сплату щомісячних відсотків від доходів, проект договору з майбутнім управителем також містить обовʼязкову норму мінімального щомісячного гарантійного платежу, яку має сплачувати управитель з власних коштів, при відсутності, чи недостатності доходів від управління активом.

Всі кошти від управління новообраний управитель буде сплачувати напряму до Державного бюджету України.

Нагадаємо:

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів продало годинники Віктора Медведчука. Зокрема, годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - за 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна), а також з молотка недорого пішов годинник "Москва Кремль".

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.

Агентство з розшуку та управління активами продало перші 16 картин з арештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука через систему "Прозорро.Продажі".

Раніше частина колекції зі 136 картин була оцінена майже у 4 мільйони гривень.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.