Государство ищет управляющих для квартир и дома Медведчука

Три квартиры, жилой и нежилой дома, а также земельный участок, принадлежавший куму Путина Виктору Медведчуку опубликовали на Prozorro.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Арестованные активы оценили в 148,6 миллиона гривен. Среди арестованных объектов недвижимости, переданных в управление АРМА:

Жилой дом, общей площадью 731, 6 кв. м. и земельный участок общей площадью 0,0775 га. на берегу Днепра, с видом на Оболонскую набережную.

Нежилой дом, общей площадью 877,9 кв. м в Шевченковском районе г. Киева.

Квартира, общей площадью 98,7 кв. м, в Деснянском районе г. Киева.

2 квартиры, общей площадью 51,2 кв. м, и 69,1 кв. м. в Оболонском районе г. Киева.

Конкурс на отбор управляющего будет проводиться через систему публичных закупок Prozorro.

Несмотря на уплату ежемесячных процентов от доходов, проект договора с будущим управляющим также содержит обязательную норму минимального ежемесячного гарантийного платежа, которую должен платить управляющий из собственных средств, при отсутствии или недостаточности доходов от управления активом.

Все средства от управления новоизбранный управляющий будет платить напрямую в Государственный бюджет Украины.

Напомним:

В сентябре Агентство по розыску и менеджменту активов продало часы Виктора Медведчука. В частности, часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" - за 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена), а также с молотка недорого ушли часы "Москва Кремль".

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.

Агентство по розыску и управлению активами продало первые 16 картин из арестованной коллекции бывшего нардепа Виктора Медведчука через систему "Прозорро.Продажи".

Ранее часть коллекции из 136 картин была оценена почти в 4 миллиона гривен.

Из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 были признаны культурным наследием Украины экспертами Национального художественного музея.