Ціни на золото досягли тритижневого максимуму на тлі ослаблення долара

У п’ятницю ціни на золото досягли найвищого рівня за три тижні, підтримані слабшим доларом і попитом на безпечні активи, тоді як ринки готуються до можливих економічних змін і зміни відсоткових ставок через запропоновану політику новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціна на спотове золото залишалася майже незмінною на рівні $2,658.11 за унцію, досягнувши найвищого значення з 13 грудня. Золото зросло приблизно на 1,5% за цей тиждень.

Ф’ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні $2,672.20.

Індекс долара (.DXY) знизився на 0,3% після досягнення дворічного максимуму в попередній сесії, що зробило золото, яке оцінюється в доларах, доступнішим для власників інших валют.

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня посилила невизначеність, оскільки його запропоновані тарифи та протекціоністська політика, за оцінками багатьох економістів, можуть стати інфляційними та потенційно спровокувати торгові війни.

"Ринки усвідомлюють, що політика Трампа ризикує відновити інфляційні імпульси в США, що має бути позитивом для золота, якщо ринки продовжать сприймати цей дорогоцінний метал як захист від інфляції", — додав Тан.

Золото, яке вважається захистом від економічної та геополітичної невизначеності, зазвичай демонструє зростання в умовах низьких відсоткових ставок.

Після трьох поспіль знижень ставок у 2024 році Федеральна резервна система США прогнозує лише два зниження у 2025 році через стійко високу інфляцію.

Нагадаємо:

Rolex SA, найбільший швейцарський бренд розкішних годинників, збільшив ціни на деякі зі своїх найпопулярніших моделей після стрибка вартості золота у 2024 році.