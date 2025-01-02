Rolex підвищила ціни на годинники після зростання цін на золото

Rolex SA, найбільший швейцарський бренд розкішних годинників, збільшив ціни на деякі зі своїх найпопулярніших моделей після стрибка вартості золота у 2024 році.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Женевська компанія, яка належить швейцарському фонду, розпочала рік із підвищення цін на моделі з дорогоцінних металів до 8%.

Rolex зазвичай підвищує ціни раз на рік — 1 січня. Зміни цін можуть свідчити про попит на преміум-товари, витрати на матеріали та працю, а також рівень інфляції. У 2024 році золото показало найбільше річне зростання за останні 14 років, подорожчавши на 27%.

Цьогорічне підвищення цін більше, ніж торішнє. У Великій Британії на початку 2024 року Rolex збільшив ціни на деякі моделі з дорогоцінних металів приблизно на 4%.

Ціни на годинники в різних країнах також можуть слугувати індикатором економічної сили нації. Аналітики оцінюють, що провідний бренд розкішних годинників виробляє понад 1 мільйон годинників на рік із загальним обсягом продажів понад 10 мільярдів швейцарських франків ($11 мільярдів).

Хоча останнє підвищення цін може бути пов'язане зі зростанням вартості золота, у минулому на зміни впливали коливання валют. У 2022 році Rolex двічі підвищував ціни у Великій Британії та Європі через зміцнення швейцарського франка відносно фунта стерлінгів та євро.

Нагадаємо:

У четвер 26 грудня ціни на золото зросли на тлі підвищеного попиту на безпечні активи та низьких обсягів торгів після різдвяних свят.