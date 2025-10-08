ЦБ РФ назвав націоналізацію західних активів незаконною

Центральний банк Росії дійшов висновку, що держава порушила права міноритарних акціонерів у низці вилучень активів, пов’язаних із війною проти України. Це перша помітна спроба російської еліти дати відсіч процесу націоналізації.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

На тлі конфронтації із Заходом десятки мільярдів доларів активів іноземних інвесторів і російських мільярдерів змінили власників — переважно після їхнього вилучення державою.

Втім у частини еліт назріває невдоволення, особливо серед ринково орієнтованих технократів, яким приписують порятунок економіки РФ під час безпрецедентних санкцій.

Деякі бізнесмени, а також представники центробанку та Мінфіну ставлять під сумнів рух до "радянської" командної моделі, коли ресурси мобілізують заради воєнної перемоги в Україні, кажуть джерела.

Три співрозмовники, близькі до ЦБ та Московської біржі, повідомили Reuters, що MOEX офіційно поскаржилася центробанку на порушення закону після того, як уряд захопив контрольний пакет золотодобувної компанії UGC.

Нагадаємо:

Генпрокуратура Росії звернулася до Челябінського суду з позовом про передання в дохід держави низки активів, які пов'язують з основним власником компанії "Южуралзолото" Константином Струковим.

Лідер Кремля Владімір Путін підписав указ, який дозволяє передавати під зовнішнє управління компанії, що не виконали державні замовлення під час дії воєнного стану.