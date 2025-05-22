Bitcoin прорвав нову цінову стелю в $111 тисяч

Bitcoin уперше перевищив позначку в $111 тисяч, оскільки трейдери дедалі оптимістичніше оцінюють перспективи першої криптовалюти на тлі зростання інституційного попиту.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У четвер вартість Bitcoin зросла на 3,3% і досягла рекордних $111 878. Зростали й інші токени: наприклад, Etherium (друга за популярністю криптовалюта) подорожчав на 5,5%.

Хвиля оптимізму охопила ринок після того, як у Сенаті США просунувся законопроєкт про стейблкоїни, що посилило очікування більш чітких правил для криптокомпаній.

Ще один рушій зростання — потужний попит з боку компанії Майкла Сейлора Strategy, яка вже накопичила Bitcoin на понад $50 млрд. До неї долучаються й інші великі покупці, які скуповують токени.

"Це був повільний, але стабільний рух до нових історичних максимумів", — каже Джошуа Лім, співкерівник глобальних ринків компанії FalconX. — "Попит на BTC з боку SPAC- і PIPE-угод не зменшується — це видно хоча б по премії до спотової ціни на Coinbase".

Серед таких покупців — ціла хвиля маловідомих компаній з малою капіталізацією, а також новостворені публічні компанії, пов’язані з відомими діячами крипторинку. Вони фінансують купівлі Bitcoin коштом випуску конвертованих облігацій, привілейованих акцій тощо.

"На відміну від попередніх циклів, нинішнє ралі базується не лише на настроях ринку", — каже Джулія Чжоу, операційна директорка маркет-мейкера Caladan. — "Його підтримують конкретні, вимірювані фактори попиту й порушення балансу пропозиції".

Перевага Bitcoin над іншими криптовалютами зростає. Індекс, що відстежує так звані альткоїни, з початку року впав на 40%, тоді як Bitcoin з початку 2025 року зріс на 17%.

Нагадаємо:

Bitcoin 21 травня 2025 року досяг рекордного рівня на тлі оптимізму щодо регулювання в Сполучених Штатах Америки.