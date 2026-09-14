БФ "Хартія" залучив 715 млн грн на допомогу військовим та успішно пройшов аудит Baker Tilly

Звіт незалежного аудитора Baker Tilly про діяльність БФ "Хартія" за 2022-2025 р.

Baker Tilly перевірила всі рахунки, банківські операції, надходження та витрати БФ "Хартія" за 2022–2025 роки. За результатами аудиту компанія висловила немодифіковану думку щодо звіту фонду.

31 липня 2026 року завершився незалежний аудит звіту БФ "Хартія" про джерела та використання коштів за 2022–2025 роки. Перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту провела Baker Tilly Ukraine.

Компанія понад 25 років працює у сфері аудиту та консалтингу і є незалежним членом Baker Tilly International. У 2026 році міжнародна мережа посіла восьме місце серед найбільших аудиторських мереж світу. Вона об'єднує понад 50 тисяч фахівців і представлена у 147 країнах і територіях.

Аудит охопив усі рахунки БФ "Хартія", банківські операції, надходження, витрати та напрями використання коштів. Немодифікована аудиторська думка означає, що фахівці не виявили підстав для застережень, які змінювали б їхню оцінку достовірності звіту.

За чотири роки річний обсяг надходжень фонду зріс із 14,5 млн грн у 2022 році до 354 млн грн у 2025-му. Загалом за цей період БФ "Хартія" отримав майже 715 млн грн.

Фонд був створений у 2022 році для підтримки добровольчого формування "Хартія". Державного забезпечення для нього не було передбачено, а добровольці не отримували зарплат. Допомоги потребували як сам підрозділ, так і родини бійців. Згодом добровольче формування виросло до 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", який є одним із найефективніших військових формувань країни.

Основну частину надходжень фонду забезпечили приватні донори, насамперед компанії та їхні власники.

"Від самого початку я особисто звертався до власників великих бізнесів, розповідав, що нам необхідно, і вони долучалися до підтримки. Ця модель збереглася й сьогодні: з ключовими партнерами фонду я спілкуюся безпосередньо. Вони довіряють мені, бачать результати роботи "Хартії" та знають, що можуть у будь-який момент поставити запитання щодо профінансованих напрямів або отримати звіт", — розповів засновник БФ "Хартія" Всеволод Кожемяко.

Публічні монозбори принесли фонду 49,6 млн грн — близько 7% від загального обсягу надходжень. Перед початком кожного такого збору фонд погоджує з корпусом конкретну потребу та визначає, яке обладнання і в кого планує закупити.

Корпоративні та приватні партнери отримують прямі документальні звіти про використання своєї допомоги. Залежно від формату співпраці вони можуть включати договори, рахунки постачальників, платіжні документи, накладні, акти приймання-передачі та підтвердження отримання обладнання військовими.

Про частину партнерств фонд розповідає публічно, однак деякі донори воліють залишатися анонімними. Для одних це питання безпеки або внутрішньої політики компанії. В окремих західних країнах пряма підтримка військових потреб також може сприйматися неоднозначно. Фонд не розкриває імен партнерів без їхньої згоди, але кожен із них отримує інформацію про результат наданої допомоги.

Основним напрямом діяльності БФ "Хартія" від моменту створення залишається забезпечення військових. Фонд працює як інструмент швидкого реагування: корпус визначає пріоритети, технічні характеристики та необхідну кількість обладнання, а фонд знаходить фінансування, працює з постачальниками, організовує оплату, доставку й передачу.

За 2022–2025 роки військові отримали від БФ "Хартія":

понад 970 дронів DJI та Autel, зокрема Mavic 3T, 3E, 3 Pro, Matrice 4T і 4E;

понад 1 143 FPV-дрони різних видів і модифікацій;

системи радіоелектронної боротьби, засоби протидії безпілотникам і комплектуючі до них;

понад 140 приладів нічного бачення AGM PVS-14;

системи зв'язку, супутниковий інтернет і комплекти Starlink;

близько 15 тисяч кілометрів оптоволокна для FPV-систем;

автомобілі, генератори та інше енергетичне обладнання;

матеріали й обладнання для облаштування командних пунктів 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Один із найбільших поточних проєктів фонду — "Куп'янські вампіри". У його межах військовим уже передано 135 безпілотників "Вампір". Ще десять апаратів проходять договірний процес, а збір продовжується.

"Ось це і є справжній результат роботи фонду. Не цифра у фінансовому звіті, а дрон у небі, зв'язок на позиції, нічне бачення у військового, генератор у командному пункті. Гроші для благодійного фонду не можуть бути кінцевим результатом. Результат починається тоді, коли необхідне обладнання опиняється в руках військових", — наголосив Всеволод Кожемяко.

Насамперед фонд закуповує обладнання, на яке не вистачає наявного державного забезпечення або яке потрібно отримати швидше. Під час формування замовлень використовується експертиза військових фахівців "Хартії", тому фонд не утримує окремий штат, який дублював би їхню роботу.

Після отримання обладнання його вносять до обліку фонду, а передачу військовим підтверджують відповідними документами. Це дає змогу простежити весь шлях допомоги: від надходження коштів до отримання обладнання підрозділом. Цей масив банківських, бухгалтерських і первинних документів був наданий аудиторам Baker Tilly.

Адміністративні витрати фонду в кожному з чотирьох перевірених років не перевищували одного відсотка від надходжень. У 2022 році вони становили 0,14%, у 2023-му — 0,23%, у 2024-му — 0,74%, а у 2025-му — 0,76%. Середній показник за чотири роки становив близько 0,65% — приблизно 65 копійок із кожних отриманих фондом 100 гривень.

Зберігати компактну структуру фонду допомагає участь працівників Групи АГРОТРЕЙД. Вони долучаються до організаційної роботи на волонтерських засадах і не отримують за це оплату від фонду. Це дає змогу не створювати окрему дорогу адміністративну систему та спрямовувати основну частину ресурсів на благодійні програми.

Сьогодні БФ "Хартія" працює за кількома основними напрямами.

"Програма забезпечення підрозділів обладнанням" спрямована на закриття найтерміновіших потреб військовослужбовців.

Програма "Заклик Хартії" підтримує рекрутинг і залучення людей до служби у складі корпусу. Вона охоплює інформаційні кампанії, створення і розміщення відео- та фотоматеріалів, проведення рекрутингових, культурних та інших заходів.

Програма "Патронат" реалізується спільно з патронатною службою 2-го корпусу НГУ "Хартія". Вона допомагає військовослужбовцям і ветеранам, які отримали поранення, травми, контузії або каліцтва, а також їхнім родинам. Зокрема, програма підтримує лікування та протезування.

Ще один напрям — "Хартія-Хаби". Це багатофункціональні центри, покликані зміцнювати зв'язок між військом і суспільством. Фонд забезпечує приміщення та необхідні матеріально-технічні ресурси для їхньої роботи. Організація також реалізує великі проєкти, деталі яких не може оприлюднювати.

Разом зі зростанням обсягів допомоги розвивалася і система управління фондом. З'явилися окремі благодійні напрями, внутрішні політики, процедури закупівель і розподіл повноважень. У 2025 році було створено Наглядову раду, яка стала додатковим інституційним рівнем і зосередилася на стратегічному нагляді за діяльністю організації.

У БФ "Хартія" також заявили про спроби платного поширення матеріалів, у яких факти про діяльність організації змішуються з припущеннями. За словами Всеволода Кожемяка, представники кількох редакцій повідомили фонду, що отримували комерційні пропозиції розмістити такі публікації.

Основою для них став так званий "моніторинг" Центру громадського аналізу та контролю — громадської організації, зареєстрованої у січні 2026 року, яка не має помітної історії попередніх досліджень. На момент появи "моніторингу" її сторінка у Facebook мала одного читача. У фонді вважають ці обставини ознаками цілеспрямованої інформаційної кампанії.

БФ "Хартія" не планує відповідати на такі матеріали емоційними заявами або вступати в суперечки з кожним майданчиком, який їх поширюватиме. Фонд відповідатиме на конкретні запитання документами та фактами, а у випадку поширення неправдивих відомостей вимагатиме їх виправлення.

Після завершення аудиту БФ "Хартія" продовжить розвивати публічний формат звітування, зберігати фінансовий і документальний контроль та вдосконалювати управлінські механізми відповідно до масштабу своєї роботи.