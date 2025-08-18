Бартер возвращается в РФ из-за санкций: китайцы обменивают двигатели на сталь

В России бартер снова вернулся впервые после 1990-х годов, поскольку проблемы с расчетами, вызванные санкциями из-за войны в Украине, заставили по крайней мере одну китайскую компанию искать стальные и алюминиевые сплавы в обмен на двигатели.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В экономическом и политическом хаосе, наступившем после распада Советского Союза в 1991 году, спирали инфляции и хронический дефицит средств заставили предприятия по всей стране соглашаться на расчеты натурой.

Однако бартер вызвал еще больший хаос в экономике, поскольку были созданы большие цепочки условных сделок на все: от электричества и нефти до муки, сахара и сапог, что затрудняло определение цен и позволяло некоторым людям зарабатывать целую fortune.

Более чем через три года после начала войны в Украине, бартер снова стал актуальным в России.

На бизнес-форуме Kazan Expo в понедельник китайские компании отметили проблемы с расчетами и российские требования по переносу производства в Россию как основные факторы, мешающие развитию двусторонней торговли.

В обмен на электрооборудование его компания хочет получить российские материалы для судостроения.

"В нынешних условиях ограниченных платежей это дает новые возможности для предприятий России и азиатских стран. Например, мы поставляем морские двигатели в обмен на специальные стальные материалы или алюминиевые сплавы для судостроения из России", - сказал Сюй Синьцзинь из компании Hainan Longpan Oilfield Technology Co.

В прошлом году Россия обсуждала бартерные сделки с Китаем, сообщили источники Reuters на то время. Бартер наиболее популярен для торговли металлами и сельскохозяйственными продуктами, которые относительно легко оценить, по словам промышленных источников.

Китай является бесспорно крупнейшим торговым партнером России, поскольку европейские государства прекратили много своих торговых связей с Москвой из-за войны в Украине.

Задержки в платежах за торговлю с основными партнерами России, такими как Китай или Турция, где банки находятся под давлением западных регуляторов для тщательного контроля за транзакциями с Россией, стали головной болью для российских компаний и банков.

Напомним:

В октябре 2024 года компании из России и Пакистана запустили механизм бартерной торговли.

Бартерные схемы торговли, при которых не используют денежные переводы и банковские платежи, помогают компаниям избегать излишнего внимания со стороны западных контролеров, которые отслеживают соблюдение санкций.