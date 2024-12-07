Банки планують посилити фінмоніторинг для операцій на суму понад 100 тисяч – “Інтерфакс-Україна”

Українські банки можуть підписати спільний меморандум щодо зниження ліміту місячних операцій після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на власні джерела.

Один зі співрозмовників "Інтерфакс-Україна" зазначив, що спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис грн на місяць.

Інший співрозмовник агенства додав, що йтиметься не лише про P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN.

За його словами, перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.

"Співрозмовники агентства зазначили, що обидві банківські асоціації - НАБУ та АУБ - беруть участь у цій ініціативі, вже близько половини банків попередньо схвалили таку ініціативу. Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію Національного банку, дія якої наразі спливає 1 квітня наступного року", – додали у повідомлені.

Нагадаємо:

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом жовтня майже не змінилася та перебувала на рівні 32% станом на 1 листопада 2024 року – НБУ.