Банки планируют усилить финмониторинг для операций на сумму более 100 тысяч - "Интерфакс-Украина"

<Украинские банки могут подписать совместный меморандум по снижению лимита месячных операций после превышения которого при отсутствии подтвержденных доходов будет проводиться усиленный финмониторинг.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Один из собеседников "Интерфакс-Украина" отметил, что сначала может быть введен лимит 150 тыс грн в месяц с 1 января 2025 года, а с 1 июля он будет снижен до 100 тыс грн в месяц.

Другой собеседник агентства добавил, что речь будет идти не только о P2P-операциях, которые Нацбанк Украины уже ограничил 150 тыс грн в месяц в одном банке, но и о переводах IBAN.

По его словам, первый месяц нацбанковских ограничений показал, что объем P2P-операций снизился на 5,2 млрд грн, однако одновременно переводы IBAN выросли на 4 млрд грн.

"Собеседники агентства отметили, что обе банковские ассоциации - НАБУ и АУБ - участвуют в этой инициативе, уже около половины банков предварительно одобрили такую инициативу. Предполагается, что к меморандуму присоединится подавляющее большинство банков, и он может заменить соответствующую регуляцию Национального банка, действие которой сейчас истекает 1 апреля следующего года", - добавили в сообщении.

Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе в течение октября почти не изменилась и находилась на уровне 32% по состоянию на 1 ноября 2024 года - НБУ.