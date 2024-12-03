Банки оновили курс валют на вівторок: скільки коштують долар та євро

Станом на 3 грудня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 6 копійок, євро - зменшився на 18 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,64 грн, євро – 43,72 грн (на 2 грудня долар - 41,58 грн, євро – 43,90 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,80 – 41,85 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 44,10 – 44,25 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,45 - 41,90 грн (курс на 2 грудня – 41,45 - 41,90 грн);

Євро – 43,60 - 44,30 грн (курс на 2 грудня – 43,45 - 44,05 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк – 41,30 - 41,90 грн;

Ощадбанк – 41,40 - 41,98 грн;

Укрсиббанк – 41,35 - 41,90 грн;

ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;

Райффайзен - 41,40 - 41,94 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.