Банки обновили курс валют на вторник: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на 3 декабря, официальный курс доллара к гривне от НБУ увеличился на 6 копеек, евро – уменьшился на 18 копеек.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,64 грн, евро – 43,72 грн (на 2 декабря доллар – 41,58 грн, евро – 43,90 грн).

К 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,80 – 41,85 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 44,10 – 44,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 41,45 – 41,90 грн (курс на 2 декабря – 41,45 – 41,90 грн);

Евро – 43,60 – 44,30 грн (курс на 2 декабря – 43,45 – 44,05 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 41,30 – 41,90 грн;

Сбербанк – 41,40 – 41,98 грн;

Укрсиббанк – 41,35 – 41,90 грн;

ПУМБ – 41,50 – 41,99 грн;

Райффайзен – 41,40 – 41,94 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,83 грн.