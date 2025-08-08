Високий Суд Англії арештував активи Жеваго через борг перед НБУ

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Суд заморозив певні активи Жеваго до рішення щодо позову Національного банку України (НБУ) про визнання і виконання в Англії рішення українського суду, яке зобов'язує його виплатити борг НБУ.

Шевченківський районний суд Києва ще у 2019 році визнав Жеваго відповідальним за несплату боргу, гарантованого ним особисто за стабілізаційними кредитами, наданими банку "Фінанси та кредит".

Рішення українського суду зобов'язало його сплатити понад 1,5 мільярда гривень. Однак Жеваго не виконав це зобов'язання.

Нагадаємо:

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів.

У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

У 2019 році Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні 2023 року Національний банк отримав можливість продати ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" олігарха Костянтина Жеваго поза межами процедури банкрутства задля покриття кредиту рефінансування банку "Фінанси та кредит".