АМКУ разрешил бизнесмену Криппе приобрести гостиницу "Украина" в Киеве

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании "Ола Файн" Максима Криппы на приватизацию гостиницы "Украина".

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Дано разрешение ООО "ОЛА ФАЙН" на получение контроля над активами в виде единого имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Украина"", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Фонд государственного имущества 18 сентября провел аукцион по приватизации гостиницы "Украина" в центре Киева. Победителем торгов стало ООО "Ола Файн" Максима Криппы.

Средства от продажи гостиницы "Украина" компании "Ола Файн" Максима Криппы полностью поступили в государственный бюджет.