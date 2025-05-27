Курс валют у банках на 27 травня: скільки коштує долар та євро

Станом на 27 травня, середній курс долара до гривні у банках України збільшився на 2 копійки, євро подорожчав на 10 копійок.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,47 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,20 - 47,36 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,20 - 41,75 грн (курс на 26 травня - 41,20 - 41,73 грн);

Євро - 46,90 - 47,70 грн (курс на 26 травня - 46,80 - 47,60 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,20 - 41,80 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,80 грн;

Укрсиббанк - 41,15 - 41,75 грн;

ПУМБ - 41,30 - 41,90 грн;

Райффайзен - 41,48 - 41,73 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 46,70 - 47,70 грн;

Ощадбанк - 46,85 - 47,75 грн;

Укрсиббанк - 46,70 - 47,70 грн;

ПУМБ - 46,70 - 47,40 грн;

Райффайзен - 46,80 - 47,62 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні збільшився у вівторок: 27 травня валюта подорожчала на 7 копійок.