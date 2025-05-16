Курс валют у банках на 16 травня: скільки коштують долар та євро

Станом на 16 травня, середній курс долара у банках України щодо гривні збільшився на 1 копійку.

Про це йдеться в даних minfin.com.ua.

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 - 41,45 грн.

На цей самий час "чорний" курс євро становив 46,55 - 46,70 грн.

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США - 41,15 - 41,75 грн (курс на 15 травня - 41,20 - 41,79 грн);

Євро - 46,15 - 46,80 грн (курс на 15 травня - 46,17 - 47,85 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Приватбанк - 41,10 - 41,70 грн;

Ощадбанк - 41,25 - 41,75 грн;

Укрсиббанк - 41,10 - 41,85 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,35 - 41,59 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

Приватбанк - 45,85 - 46,85 грн;

Ощадбанк - 46,00 - 46,95 грн;

Укрсиббанк - 45,90- 47,15 грн;

ПУМБ - 46,30 - 47,00 грн;

Райффайзен - 46,10 - 46,72 грн.

Що стосується безготівки, курс при оплаті карткою курс долара у Приватбанку становить 41,84 грн за долар, monobank - 41,83 грн.

Нагадаємо:

Офіційний курс долара до гривні зменшився у п'ятницю: 16 травня валюта подешевшала на 6 копійок.