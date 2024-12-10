Аграрії заплатять додаткові 5 мільярдів у бюджет від підвищених податків та бронювання

Державний бюджет додатково отримає 5,2 млрд грн від аграрної галузі у 2025 році після зміни критеріїв визначення критичних підприємств, а також враховуючи підвищення ставки військового збору.

Про це повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль, пише пресслужба Мінагро.

Віталій Коваль зазначив, що законом України від 10 жовтня збільшено ставку військового збору з 1,5% до 5,0%.

Також постановою Кабінету міністрів передбачено збільшення розміру середньої зарплати працівнику для бронювання до 2,5 мінімальних заробітних плат - 20 тисяч гривень. За розрахунками, від таких підприємств додаткові надходження складуть близько 1 млрд гривень.

Нагадаємо:

10 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків "заднім числом" для ФОП.