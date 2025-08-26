В сентябре вырастут тарифы на электроэнергию для некоторых потребителей: кого коснется

НКРЭКУ приняла решение поднять тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей. Для населения цены на электроэнергию остаются неизменными.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

В среднем тарифы вырастут на 14% для первого класса напряжения и на 23% для второго класса напряжения.

Наибольшее повышение может коснуться потребителей "Ровнооблэнерго", "Кировоградоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". Меньше всего - клиентов "Черниговоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Львовоблэнерго".

Цель решения - рассчитаться с долгами перед "Укрэнерго", подготовить энергосистему к зиме и создать аварийные запасы оборудования на случай обстрелов.

Отдельно в октябре планируют пересмотреть тарифы для прифронтовых областей: Запорожье, Николаев, Сумы, Харьков, а также для компании ПЭС ЦЭК.

Справка. Сейчас потребители платят облэнерго по двум классам напряжения: первый - если линия свыше 27,5 кВ или потребление более 150 000 МВт-ч в месяц, и второй - если линия менее 27,5 кВ.