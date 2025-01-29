ЗМІ: ЄС не включатиме повну заборону російського СПГ в новий пакет санкцій

Європейська правда

Євросоюз не вноситиме повну заборону на закупівлю російського скрапленого природного газу (СПГ) в новий пакет санкцій проти РФ.

Про це Politico розповіли два дипломати ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, Єврокомісія збирається офіційно презентувати 16-й пакет санкцій проти Росії в столицях ЄС у середу, 29 січня.

Пропозиція не міститиме повної заборони на імпорт СПГ. Натомість вона лише заборонить російському СПГ надходити на термінали ЄС, не підключені до спільної газорозподільчої системи.

Це обмеження не торкнеться більшої частини імпорту СПГ.

Крім СПГ, у пакеті буде запропоновано санкції щодо старіших танкерів-експортерів нафти, які працюють у складі так званого "тіньового флоту" Росії, додали дипломати.

За словами двох інших дипломатів ЄС, під санкції потраплять 74 нових судна.

Крім того, пропозиція буде спрямована на обмеження експорту алюмінію з РФ. ЄС, як і раніше, покладається на Росію в імпорті близько 6% цього металу.

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас висловив жаль з приводу того, що нові санкції не стосуватимуться всього російського СПГ.

"Певною мірою ми розчаровані", – сказав міністр в коментарі Politico.

Водночас він висловив сподівання, що в найближчому майбутньому заборона російського СПГ буде все ж погоджена.

Відомо, що група з 10 країн Євросоюзу наполягає на посиленні заходів проти Росії, ввівши обмеження на природний і скраплений газ.

Раніше у ЗМІ потрапили деталі, що 16-й пакет санкцій буде спрямований на російський алюміній, агропродукцію, "тіньовий флот" танкерів, скраплений газ та банківську сферу.