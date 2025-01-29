СМИ: ЕС не будет включать полный запрет российского СПГ в новый пакет санкций

Европейская правда

Евросоюз не будет вносить полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) в новый пакет санкций против РФ.

Об этом Politico рассказали два дипломата ЕС, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, Еврокомиссия собирается официально представить 16-й пакет санкций против России в столицах ЕС в среду, 29 января.

Предложение не будет содержать полного запрета на импорт СПГ. Вместо этого оно лишь запретит российскому СПГ поступать на терминалы ЕС, не подключенные к общей газораспределительной системе.

Это ограничение не коснется большей части импорта СПГ.

Кроме СПГ, в пакете будут предложены санкции в отношении более старых танкеров-экспортеров нефти, которые работают в составе так называемого "теневого флота" России, добавили дипломаты.

По словам двух других дипломатов ЕС, под санкции попадут 74 новых судна.

Кроме того, предложение будет направлено на ограничение экспорта алюминия из РФ. ЕС по-прежнему полагается на Россию в импорте около 6% этого металла.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил сожаление по поводу того, что новые санкции не будут касаться всего российского СПГ.

"В определенной степени мы разочарованы", - сказал министр в комментарии Politico.

В то же время он выразил надежду, что в ближайшем будущем запрет российского СПГ будет все же согласован.

Известно, что группа из 10 стран Евросоюза настаивает на ужесточении мер против России, введя ограничения на природный и сжиженный газ.

Ранее в СМИ попали детали, что 16-й пакет санкций будет направлен на российский алюминий, агропродукцию, "теневой флот" танкеров, сжиженный газ и банковскую сферу.