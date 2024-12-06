За тиждень біля Південноукраїнської АЕС пролетіло 17 дронів РФ

За тиждень біля Південноукраїнської АЕС зафіксували 17 дронів РФ, деякі з яких пролетіли близько від станції.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"На Південноукраїнській АЕС команді МАГАТЕ повідомили, що цього тижня було виявлено загалом 17 дронів, деякі з яких перебували на відстані близько трьох кілометрів від станції", - йдеться у повідомленні.

На Хмельницькій АЕС члени команди МАГАТЕ у вівторок були змушені ненадовго сховатися на території станції, але це не вплинуло на сам об'єкт.

Найбільша АЕС України – Запорізька – не виробляє електроенергії вже понад два роки, нагадав Гроссі.

Усі шість її енергоблоків перебувають у стані холодної зупинки, але все ще потребують зовнішнього енергопостачання для охолодження реакторів та виконання інших критично важливих функцій ядерної безпеки.

Однак ситуація залишається нестабільною, оскільки обидві діючі лінії електропередачі схильні до частих відключень.

Нагадаємо:

У вересні 2024 року енергетики зафіксували понад 70 дронів та понад 30 крилатих ракет РФ, що пролітали неподалік українських АЕС.