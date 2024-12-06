За неделю возле Южноукраинской АЭС пролетело 17 дронов

За неделю возле Южноукраинской АЭС зафиксировали 17 дронов, некоторые из которых пролетели близко от станции.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"На Южноукраинской АЭС команде МАГАТЭ сообщили, что на этой неделе было обнаружено всего 17 дронов, некоторые из которых находились на расстоянии около трех километров от станции", - говорится в сообщении.

На Хмельницкой АЭС члены команды МАГАТЭ во вторник были вынуждены ненадолго спрятаться на территории станции, но это не повлияло на сам объект.

Крупнейшая АЭС Украины - Запорожская - не производит электроэнергии уже более двух лет, напомнил Гросси.

Все шесть ее энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки, но все еще нуждаются во внешнем энергоснабжении для охлаждения реакторов и выполнения других критически важных функций ядерной безопасности.

Однако ситуация остается нестабильной, поскольку обе действующие линии электропередачи подвержены частым отключениям.

Напомним:

В сентябре 2024 года энергетики зафиксировали более 70 дронов и более 30 крылатых ракет РФ, пролетавших неподалеку украинских АЭС.