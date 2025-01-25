За добу відновили живлення для 22 тисяч споживачів

За добу з 24 по 25 січня енергетикам вдалось відновити живлення для понад 22 тисяч споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 22 544 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – йдеться у повідомленні.

Рівень води у ставку ЗАЕС достатній для забезпечення потреб станції.

Нагадаємо:

У 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу ще майже 900 МВт потужностей об'єктів розподіленої генерації.