Європейський газ подорожчав на тлі побоювань щодо постачання та можливого похолодання

Європейські біржові контракти на природний газ дещо зросли, оскільки трейдери оцінюють ризики для стабільних поставок і очікують зростання попиту через прогнозоване похолодання.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише Bloomberg, в Амстердамі ціна на базові біржові контракти піднялася на 0,9%, та продовжує незначне зростання і досягла 31,53 євро за мегаватт-годину. Попри це, поточна ринкова ціна залишаються в межах вузького діапазону близько €32 за МВт/год, у якому ринок перебуває з початку жовтня.

За даними видання, ЄС останніми днями спостерігає сповільнення морських поставок газу, а імпорт трубопроводами з Норвегії – основного постачальника регіону — також скоротився через технічне обслуговування кількох родовищ. Це знову викликає занепокоєння щодо короткострокової достатності запасів, особливо на тлі прогнозів зниження температур у Північно-Західній Європі після періоду теплої погоди.

Попри це, ЄС встиг накопичити значні газові резерви за літній сезон, і на початок жовтня сховища залишалися заповненими на 83%. Однак перші холодні дні вже змусили деякі країни почати використовувати запаси зі сховищ.

"Ринок залишатиметься обережним із раннім використанням запасів, поступово збільшуючи відбір у середині сезону, коли стане зрозумілішою температура" – зазначають аналітики BloombergNEF.

Аналітики також застерігають, що будь-які збої у світових потоках газу або зростання конкуренції за постачання можуть швидко вплинути на ціни. Додатковим чинником ризику залишається ситуація в Україні: через російські атаки зруйновано близько 60% газовидобувних потужностей, тому країна імпортуватиме більше палива з ЄС цієї зими, що також може позначитися на балансі європейського ринку.

