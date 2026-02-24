ЄС готує постійну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині

Єврокомісія 15 квітня подасть юридичну пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти — через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомили чиновники ЄС і документ, з якими ознайомилося Reuters.

Двоє посадовців ЄС сказали Reuters, що такий вибір часу має на меті не допустити, щоб заборона на нафту стала важливим чинником у передвиборчій кампанії в Угорщині. Угорщина та Словаччина, які досі залежать від імпорту російської нафти, рішуче виступають проти будь-якої заборони.

На виборах 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його націоналістична партія "Фідес" стикаються з найбільшим викликом їхньому утриманню влади за останні 16 років.

ЄС уже запровадив санкції на імпорт російської нафти морським шляхом. Однак тепер блок прагне закріпити повну відмову від російської нафти в законодавстві, яке залишалося б чинним навіть у разі мирної угоди у війні в Україні, що могла б призвести до скасування санкцій Євросоюзу.

За проєктом порядку денного, який бачило Reuters, Єврокомісія планує запропонувати заборону 15 квітня. Порядки денні ЄС мають попередній характер, і дата ще може змінитися.

Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" перервані з 27 січня, коли Київ заявив, що російський удар дроном пошкодив обладнання трубопроводу на заході України.

Словаччина та Угорщина кажуть, що відповідальність за затяжний збій лежить на Україні. Київ заявляє, що намагається відремонтувати трубопровід.

Нагадаємо:

У 2025 році трубопровідні поставки нафти на російські нафтопереробні заводи знизилися до 228,34 млн тонн — це найнижчий показник з 2010 року.