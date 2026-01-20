Прокачка нафти на НПЗ РФ впала до мінімуму з 2010 року через "зовнішінй вплив" – росЗМІ

У 2025 році трубопровідні поставки нафти на російські нафтопереробні заводи знизилися до 228,34 млн тонн — це найнижчий показник з 2010 року.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на "Коммерсант".

Опитані виданням аналітики пов'язують зниження насамперед із позаплановими зупинками та ремонтами НПЗ у другій половині 2025 року після "черги зовнішніх впливів".

За даними видання, у серпні-листопаді на заводи надійшло 85,9 млн тонн нафти проти 90 млн тонн за аналогічний період 2024 року — саме на ці місяці припала більшість "інцидентів".

Найбільше просіли відвантаження на підприємства "Роснефти": завантаження її НПЗ скоротилося на 7,8% — до 70,76 млн тонн. Інші великі компанії ("Газпром нафта", "Лукойл", "Сургутнафтогаз") натомість дещо наростили прокачку на свої заводи.

Додатковим фактором тиску на переробку могли стати й експортні обмеження: у вересні 2025 року уряд РФ вводив заборону на експорт бензину та дизпального для всіх учасників ринку.

