ЄС схвалив план щодо заборони нафти і газу з Росії з 2028 року
Посли країн ЄС у середу погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Агентство пише, що це означає подолання перешкоди на першому політичному етапі перед голосуванням урядів пізніше цього місяця.
ЄС опрацьовує правові пропозиції для поетапної відмови від російської нафти й газу до січня 2028 року, аби позбавити Кремль доходів на фінансування війни проти України.
На закритому засіданні в середу посли ЄС домовилися передати проєкт закону міністрам для затвердження на зустрічі 20 жовтня, розповіли троє дипломатів агентству Reuters.
Нагадаємо:
У Кремлі заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Це прозвучало після того, як США і Європейський Союз дали зрозуміти, що розглядають можливість нових економічних обмежень.
Трампа раніше повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.
Європейський Союз розглядає можливість більш швидкої відмови від російських викопних енергоносіїв у рамках нових санкцій проти Москви.