У Кремлі заявили, що санкції не змусять Росію зупинити війну

У Кремлі заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Це прозвучало через кілька годин після того, як США та Європейський Союз дали зрозуміти, що розглядають можливість нових економічних обмежень.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За час війни Захід запровадив десятки тисяч санкцій, намагаючись послабити економіку Росії вартістю $2,2 трильйона та підірвати підтримку диктатора Володимира Путіна.

Сам Путін стверджує, що економіка Росії, яка нині зростає швидше, ніж у країн "Великої сімки", і нібито витримала санкційний тиск завдяки витратам на війну. Він наказав бізнесу та чиновникам у будь-який спосіб обходити обмеження.

"Жодні санкції не зможуть змусити Російську Федерацію змінити послідовну позицію", — заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії — це найбільш відверта його заява щодо посилення тиску на Москву чи на тих, хто купує її нафту.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що нові санкції ЄС готуються у тісній координації зі США.

Трампа раніше повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.