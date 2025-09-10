ЄС під тиском США готує швидший розрив із нафтою та газом РФ

Європейський Союз розглядає можливість більш швидкої відмови від російських викопних енергоносіїв у рамках нових санкцій проти Москви.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Заборона на постачання російської нафти морем уже скоротила імпорт ЄС на 90%, але Угорщина і Словаччина продовжують отримувати нафту трубопроводом. Очікується, що цього року Європа закупить близько 13% газу з Росії - тоді як до вторгнення РФ в Україну 2022 року ця частка становила 45%, свідчать дані ЄС.

Представники ЄС перебувають у Вашингтоні для обговорення координації подальших санкцій проти Росії, щоб обмежити фінансування її війни в Україні. Водночас внутрішні розбіжності та потреба в глобальній підтримці ставлять під сумнів ефективність цих кроків.

Президент США Дональд Трамп, який прагне покласти край війні, минулого тижня закликав європейських лідерів припинити купувати нафту з Росії, повідомив представник Білого дому.

Він також закликав ЄС ввести 100% мита на основних покупців російської нафти - Китай та Індію, щоб посилити тиск на Москву.

У промові перед Європарламентом фон дер Ляєн зазначила, що ЄС "розглядає можливість швидкої поетапної відмови від російських викопних енергоносіїв, тіньового флоту і третіх країн" у рамках 19-го пакета санкцій.

Нагадаємо:

У Кремлі заявили, що жодні санкції не змусять Росію змінити свій курс у війні проти України. Це прозвучало після того, як США і Європейський Союз дали зрозуміти, що розглядають можливість нових економічних обмежень.

Трампа раніше повідомив журналістам, що його адміністрація готова перейти до другого етапу санкцій проти Росії.