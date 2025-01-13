Шість країн ЄС закликають знизити верхню межу ціни "Великої сімки" на нафту РФ

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити ціну на російську нафту до 60 доларів за барель, встановлену країнами «Великої сімки», стверджуючи, що це зменшить доходи Москви, необхідні для продовження війни в Україні, і водночас не спричинить шоку на ринку.

Про це пише Reuters.

Обмеження цін на російську морську нафту, а також нафтопродукти були встановлені країнами G7, щоб обмежити доходи Москви від торгівлі нафтою і, таким чином, обмежити її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

"Заходи, спрямовані на скорочення доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони зменшують єдине найважливіше джерело доходів Росії", - заявили Швеція, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія в листі до виконавчого органу ЄС.

"Ми вважаємо, що зараз настав час для подальшого посилення впливу наших санкцій шляхом зниження верхньої межі ціни на нафту, встановленої G7", - йдеться в листі.

Верхня межа цін G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської нафти і нафтопродуктів на рівні максимум 100 доларів за барель для нафтопродуктів преміум-класу і 45 доларів за барель для нафтопродуктів дисконтних до нафти.

Ці максимальні ціни не змінювалися з грудня 2022 року та лютого 2023 року, коли вони були запроваджені, тоді як ціни на російську нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 та 2024 роках.

"Сьогодні міжнародний ринок нафти краще забезпечений пропозицією, ніж у 2022 році, що зменшує ризик того, що зниження верхньої межі ціни спричинить шок пропозиції", - йдеться в листі шести країн.

Зазначається, що Росія, враховуючи обмежені можливості для зберігання нафти та значну залежність від доходів від експорту енергоносіїв, змушена продовжувати продаж нафти, навіть якщо ціни суттєво знижуються.