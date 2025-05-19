ЄС готується витратити ще 10 мільярдів євро на запаси газу після холодної зими
Європейському Союзу доведеться витратити щонайменше на 10 мільярдів євро більше, ніж торік, аби заповнити газові сховища після першої справжньої зими з початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пише The Financial Times.
Зазначається, що торік на ці потреби витратили 16 мільярдів євро, а цього року сума може сягнути 26 мільярдів.
Запаси газу були вичерпані майже на дві третини вже у березні, тож країни ЄС мають обмежений час для їх поповнення.
Попри те, що ціни на газ нині нижчі за торішні, трейдери не квапляться купувати — очікують подальшого здешевлення. Проте це може спровокувати різке зростання цін наприкінці літа, коли попит зросте.
Аналітики Morgan Stanley вважають, що Європі доведеться імпортувати на 45% більше скрапленого природного газу (СПГ), ніж минулого року, щоб досягти хоча б 80% заповнення сховищ. Вони прогнозують зростання цін на газ на 10% влітку.
Газова промисловість ЄС застерігає: поспішне виконання норм із заповнення газосховищ може спричинити нові стрибки цін. "Зобов'язання зі зберігання несуть ризик подальшого загострення проблеми високих і нестабільних оптових цін на газ", – йдеться у заяві Єврогазу.
Китай, який останнім часом скоротив закупівлі СПГ через теплу погоду та слабку економіку, може швидко повернутися на ринок. Це створить конкуренцію Європі за ресурси.
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Нагадаємо:
Європейські ціни на газ досягли дворічного максимуму, оскільки холодна погода підвищила попит, прискоривши відбір газу зі сховищ регіону.