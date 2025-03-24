В Україні суттєво зросло споживання електроенергії

В Україні 24 березня станом на 9:30 споживання електроенергії було на 11,9% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 21 березня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина таких суттєвих змін — зниження температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня. А також — хмарна погода майже на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових СЕС", – пояснюють в компанії.

Водночас 23 березня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,7% нижчим, ніж максимум попередньої неділі 16 березня.

В "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію ощадливо у вечірні години — з 17:00 до 21:00.

Нагадаємо:

В Україні ситуація з електропостачанням може погіршитися, тому що на АЕС після зими почнуться планові ремонти.