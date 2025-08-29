В Україні планують створити перший водневий трубопровід

Оператор ГТСУ планує побудувати перший об'єкт водневої трубопровідної інфраструктури в Україні.

Про це йдеться на сайті ОГТСУ.

"Нашою довгостроковою амбіцією є створення мережі транспортування водню загальнонаціонального масштабу. Товариство враховує при цьому низку безпекових факторів і комерційні міркування – пріоритетним є запит на доступ до розвиненого ринку ЄС", – зазначив начальник управління стратегії ОГТСУ Олександр Гайдін.

За його словами, найбільш вірогідно першим таким об’єктом стане один з міжнародних конекторів, з подальшим розгортанням по трасі Центральноєвропейського водневого коридору через Карпатські гори до вузлової точки з’єднання багатьох магістральних газопроводів на заході України.

Зазначається, що це стане "воротами" для експорту українського водню до районів підвищеного попиту в ЄС.

