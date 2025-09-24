Після обстрілів у одній з областей фіксують відключення світла

Через обстріли на ранок є знеструмлені споживачі в одній із областей країни

Внаслідок нічної дронової атаки ударних безпілотників на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в одній із областей.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Водночас у Міністерстві енергетики зазначили, що після обстрілів енергосистеми у Харкові в ніч на 24 вересня, енергосистема залишається збалансованою, планових обмежень для споживачів не передбачено.

"Минулої доби ворог завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Харкова та області. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків, тривають відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

24 вересня, станом на 9:30, споживання електроенергії зросло на 3,6%, відносно 23 числа. Причина таких змін – хмарна погода у західних, північних та частині центральних областей.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері.

Нагадаємо:

Ворог вночі атакував Харків 18-ма дронами-камікадзе, основний удар прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам.