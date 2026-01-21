22 січня графіки відключення діятимуть цілодобово по всій Україні
У четвер, 22 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Графіки передбачають погодинні відключення з 00:00 до 23:59. НЕК "Укренерго" знову не публікує обсяги обмежень світла для споживачів.
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – підкреслили енергетики.
Нагадаємо:
В Києві відновили електропостачання усім об'єктам критичної інфраструктури після ворожої атаки вночі проти 20 січня.