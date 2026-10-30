Укрнафта отримає майже мільярд на розподілену генерацію

Укрнафта розпочне 4 проєкти зі встановлення газопоршневих електростанцій в Івано-Франківській та Львівській областях за рахунок кредитних коштів з Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

На розвиток розподіленої генерації буде спрямовано майже 939 млн грн з Фінсько-українського інвестиційного фонду.

Ці кредитні ресурси були залучені до держбюджету відповідно до Рамкової угоди між урядами України та Фінляндії, підписаної в листопаді 2024 року.

Кошти дозволять "Укрнафті" розпочати чотири проєкти зі встановлення газопоршневих електростанцій в Івано-Франківській та Львівській областях.

"Це близько 60 МВт додаткової потужності для нашої енергосистеми. Компанія зможе закупити електростанції та допоміжне обладнання, а також здійснити монтаж, тестування та введення установок в експлуатацію", - зазначив перший віцепрем'єр-міністр України - міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадуємо:

Укрнафта спрямувала понад 656 мільйонів гривень до держбюджету за результатами роботи Укрнафтобуріння – арештовані корпоративні права цієї компанії раніше передали в управління Укрнафті.