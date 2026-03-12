В "Укренерго" повідомили про графіки відключень світла на 13 березня

13 березніяу всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла та графіки обмежень потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в "Укренерго".

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – зазначили в компанії.

В "Укренерго" закликали ощадливо користуватись електроенергією, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо:

12 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 застосовувались графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).