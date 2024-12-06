Українські АЕС майже відновили генерацію після атак РФ

Три діючі атомні електростанції України значною мірою відновили виробництво електроенергії після того, як минулого тижня різко скоротили його через нові атаки на енергетику з боку РФ.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС мають дев’ять реакторів, із яких вісім наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Протягом минулого тижня більшість реакторів поступово нарощували потужність, хоча деякі з них працювали на зниженій потужності кілька днів після російських ударів 28 листопада, які пошкодили електричну інфраструктуру, критично важливу для ядерної безпеки.

Однак частина зовнішніх ліній електропередачі, які станції використовують для отримання та передачі електроенергії, досі залишається відключеною.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує надійне зовнішнє енергопостачання, є критично важливою для ядерної безпеки на діючих АЕС України", – зазначив Рафаель Гроссі.

Попри вплив війни, включаючи часті повітряні тривоги, команди МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику, повідомляють, що ядерна безпека та захист на цих об’єктах зберігаються.