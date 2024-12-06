Украинские АЭС почти восстановили генерацию после атак РФ

Три действующие атомные электростанции Украины в значительной степени возобновили производство электроэнергии после того, как на прошлой неделе резко сократили его из-за новых атак на энергетику со стороны РФ.

Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС имеют девять реакторов, из которых восемь сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

В течение прошлой недели большинство реакторов постепенно наращивали мощность, хотя некоторые из них работали на пониженной мощности несколько дней после российских ударов 28 ноября, которые повредили электрическую инфраструктуру, критически важную для ядерной безопасности.

Однако часть внешних линий электропередачи, которые станции используют для получения и передачи электроэнергии, до сих пор остается отключенной.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает надежное внешнее энергоснабжение, является критически важной для ядерной безопасности на действующих АЭС Украины", - отметил Рафаэль Гросси.

Несмотря на влияние войны, включая частые воздушные тревоги, команды МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, сообщают, что ядерная безопасность и защита на этих объектах сохраняются.