Українців закликали економити газ після російських ударів

Група "Нафтогаз" закликала українців економити газові ресурси після російських атак по інфраструктурі.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз".

"Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив голова правління компанії Сергій Корецький.

Росія вже вшосте за місяць атакує обʼєкти газової інфраструктури України.

Нагадаємо:

Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, яка була шостою від початку жовтня.

У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині.