Українців закликали економити газ після російських ударів
Getty Images
Група "Нафтогаз" закликала українців економити газові ресурси після російських атак по інфраструктурі.
Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз".
"Звертаюсь до всіх — за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає", — зазначив голова правління компанії Сергій Корецький.
Росія вже вшосте за місяць атакує обʼєкти газової інфраструктури України.
Нагадаємо:
Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об'єкти Групи Нафтогаз, яка була шостою від початку жовтня.
У ніч з 15 на 16 жовтня росіяни атакували обʼєкт газовидобутку на Полтавщині.