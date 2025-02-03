Україна за місяць суттєво скоротила імпорт електроенергії

У січні 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56%, у порівнянні з груднем 2024 року – до майже 189 тис. МВт-год.

Про це пише профільне видання ExPro.

Скорочення імпорту зумовлено в тому числі і поліпшенням ситуації в енергосистемі та достатнього ресурсу від внутрішніх виробників.

Польща зайняла 30% у частці імпорту, Угорщина – 25,5%, Словаччина – майже 25%. Загалом, імпорт скоротився за усіма напрямами.

У порівнянні з січнем 2024 року імпорт електроенергії виріс на понад 50%.

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В "Укренерго" спростували недостовірну інформацію щодо прогнозів про обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням.