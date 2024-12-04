Україна скликає засідання Ради МАГАТЕ через атаки РФ по підстанціях АЕС

Україна ініціює позачергове засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яке відбудеться 12 грудня.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України з посиланням на слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Україна скликає позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у відповідь на російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі", - повідомив він.

Сибіга зазначив, що російські удари по електропідстанціях, які визначені МАГАТЕ як критичні для ядерної безпеки та захищеності, становлять загрозу глобальній безпеці.

Нагадаємо:

У жовтні "Енергоатом" визначив сім підстанцій, важливих для видачі потужності з атомних станцій, на які поширюється робота місій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Під час російських обстрілів у ніч на 16 листопада та вранці 17 листопада було пошкоджено чотири електричні підстанції, які МАГАТЕ визначило як важливі для ядерної безпеки України.

Подальші російські удари по енергомережі України можуть призвести до надзвичайної ситуації на одній із трьох робочих атомних електростанцій, які досі контролюються Києвом.