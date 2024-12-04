Украина созывает заседание Совета МАГАТЭ из-за атак РФ по подстанциям АЭС

Украина инициирует внеочередное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое состоится 12 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины со ссылкой на слова министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Украина созывает внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ 12 декабря в ответ на российские удары по нашей энергетической инфраструктуре", - сообщил он.

Сибига отметил, что российские удары по электроподстанциям, которые определены МАГАТЭ как критические для ядерной безопасности и защищенности, представляют угрозу глобальной безопасности.

Напомним:

В октябре "Энергоатом" определил семь подстанций, важных для выдачи мощности с атомных станций, на которые распространяется работа миссий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В ходе российских обстрелов в ночь на 16 ноября и утром 17 ноября были повреждены четыре электрические подстанции, которые МАГАТЭ определило как важные для ядерной безопасности Украины.

Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех работающих атомных электростанций, которые до сих пор контролируются Киевом.